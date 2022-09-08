***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 15:49
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Irak' ta yerleşik distribütörümüz Albayan Healthcare Solutions Co. firması ile yapılmış olan distrübütörlük sözleşmesine istinaden,Irak GMP onayını müteakip ,farklı ürün kategorilerinde sipariş oluşmuştur. A lınan toplam sipariş tutarı 950.000 $'dır. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061460
BIST
17:323.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 49,17
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3218,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2442
En Düşük
18,2142
17:3218,2093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:321.000,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,39
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|HKTM
|32,12
|266.917.896
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|49.773.015
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.165.201
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.686
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.050.404
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,96
|56.740.172
|% -4,38
|
|AKBNK
|15,32
|13.212.847.731
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,50
|11.319.494.738
|% 8,42
|
|THYAO
|73,55
|8.026.250.716
|% -1,54
|
|GARAN
|24,40
|4.912.282.662
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.904.255
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.319.494.738
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,97
|4.607.708.818
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,32
|13.212.847.731
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.904.255
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.827.752
|% 9,93
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2295
|18,2393
|% 0,13
|
|Euro
|18,1922
|18,1982
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9009
|21,0057
|% -0,31
|
|Frank
|18,6784
|18,7909
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8371
|4,8613
|% 0,03
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-13,51
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.819
|-76,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,04
|89,04
|1,04
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem
-
17:39SELGD
Yüzde 8.38 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 328 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB
-
17:37
PGSUS, UNLU, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında