***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 13:28
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyon kararı ile onaylanan %36,7 oranında fiyat artışı tüm serum ürün grubumuz için onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Yurtiçi ve ihracat pazarında artan serum sipariş taleplerimizi karşılayabilmek üzere devam eden mevcut serum üretim kapasitemizin %40 oranda artırılmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir.
Güncellenen satış fiyatlarının ve üretim kapasitesindeki artışın şirket finansallarımıza 2023 ilk çeyreğinde olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101893
BIST
13:145.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 85,52
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.064
En Düşük
4.926
13:1418,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:1420,3788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0137
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
13:141.150,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.150,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KNFRT
|15,07
|21.102.723
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.533.031
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|37.770.944
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.865.218
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,07
|2.359.531.120
|% -5,17
|
|AYES
|26,90
|111.616
|% -4,61
|
|ADEL
|113,20
|5.060.990
|% -4,23
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|THYAO
|137,90
|4.503.058.440
|% 1,55
|
|ASELS
|56,50
|3.412.676.481
|% 1,07
|
|EREGL
|40,54
|3.197.163.556
|% 2,43
|
|KRDMD
|18,75
|2.809.765.666
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,07
|2.359.531.120
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|2.359.531.120
|% -5,17
|
|YKBNK
|9,29
|1.472.183.898
|% 2,77
|
|KRDMD
|18,75
|2.809.765.666
|% -0,79
|
|SKBNK
|2,68
|283.334.686
|% 1,52
|
|ISCTR
|10,97
|929.521.726
|% 1,01
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7828
|18,7853
|% 0,01
|
|Euro
|20,3748
|20,3788
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,9194
|23,0343
|% 0,22
|
|Frank
|20,1606
|20,2820
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|6,67
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.151
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.808
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|0,43
|