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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 13:28
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyon kararı ile onaylanan %36,7 oranında fiyat artışı tüm serum ürün grubumuz için onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Yurtiçi ve ihracat pazarında artan serum sipariş taleplerimizi karşılayabilmek üzere devam eden mevcut serum üretim kapasitemizin %40 oranda artırılmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir.
Güncellenen satış fiyatlarının ve üretim kapasitesindeki artışın şirket finansallarımıza 2023 ilk çeyreğinde olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101893


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Cumhuriyet 7.794 7.912 86,00  
Tam 7.814 7.885 75,00  
Yarım 3.808 3.858 36,00  
Çeyrek 1.910 1.929 18,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,78 -0,02  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 -0,02  
B. Petrol 84,46 84,46 0,43  
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