***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyon kararı ile onaylanan %36,7 oranında fiyat artışı tüm serum ürün grubumuz için onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.Yurtiçi ve ihracat pazarında artan serum sipariş taleplerimizi karşılayabilmek üzere devam eden mevcut serum üretim kapasitemizin %40 oranda artırılmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir.Güncellenen satış fiyatlarının ve üretim kapasitesindeki artışın şirket finansallarımıza 2023 ilk çeyreğinde olumlu yönde etkisi beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101893BIST