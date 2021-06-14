***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli 64 A B Bağımsız Üye DeğilYUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilNEHİR ALICİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye DeğilYAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 Evet Bağımsız Üye DeğilALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 Bağımsız ÜyeVOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942149BIST