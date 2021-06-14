***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 13:44
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli 64 A B Bağımsız Üye Değil
YUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
NEHİR ALICİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
ONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye Değil
YAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 Evet Bağımsız Üye Değil
ALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 Bağımsız Üye
VOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942149
BIST
14:401.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:408,3629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:4010,1385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:40498,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,16
|Açılış
|: 498,59
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:40
|VAKKO
|13,75
|44.529.656
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.596.036
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.796.040
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.076.810
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.223.484
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.576.319
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|YAYLA
|4,09
|5.455.653
|% -4,44
|
|THYAO
|14,72
|1.128.307.701
|% 0,89
|
|GARAN
|8,42
|582.728.669
|% -0,47
|
|FENER
|39,80
|440.067.526
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,26
|385.638.601
|% -0,44
|
|BOBET
|5,75
|383.051.231
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|385.638.601
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|316.269.464
|% 0,00
|
|THYAO
|14,72
|1.128.307.701
|% 0,89
|
|GARAN
|8,42
|582.728.669
|% -0,47
|
|BOBET
|5,75
|383.051.231
|% 7,48
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3606
|8,3629
|% -0,37
|
|Euro
|10,1353
|10,1385
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7533
|11,8123
|% -0,46
|
|Frank
|9,2723
|9,3281
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2231
|2,2342
|% -0,38
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-22,17
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-54,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-26,24
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,12
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,46
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:50UNLU
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 158, 215 adet işlem
-
14:49EUKYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 627 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 34 artarak (% 0.10 ) 1, 281
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, VAKKO, OYYAT, MERIT
-
14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, UTPYA, TKURU