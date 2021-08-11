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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2021 17:18



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 04.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 48 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 İcrada Görevli YOKTUR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli YOKTUR Yönetm Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 İcrada Görevli Değil YOKTUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken Saptanması
VOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Değil YOKTUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması
BERNA SEZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetim




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957311


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Tam 3.206 3.286 51,34  
Yarım 1.549 1.590 24,83  
Çeyrek 777 795 12,42  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 0,09  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
B. Petrol 69,56 69,56 -1,07  
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