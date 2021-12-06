***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 04.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 48 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 İcrada Görevli YOKTUR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBERNA SEZER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMAHMUT KARTALTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.08.2021 İcrada Görevli Finans Müdürü Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -GÜLAHMET DOĞRUYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.12.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim komite üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanVOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Değil YOKTUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981188BIST