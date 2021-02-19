***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Halka Arza İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911237BIST