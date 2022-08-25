***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.08.2022 10:38
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ZIENAC PHARMACEUTICAL Trading
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Filipinler – Parañaque City'de faaliyet gösteren ZIENAC PHARMACEUTICAL Trading Firması ile ile ile 9 çeşit IV Solüsyon, 4 çeşit SVP ürün, diyaliz ürünleri ve medical cihaz ürünleri için uzun dönem fason üretim anlaşması kapsamında TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. tedarikçi taraf olarak anlaşma yapmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058295
BIST
10:453.091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 30,58
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.097
En Düşük
3.075
10:4518,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1699
En Düşük
18,1333
10:4518,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:451.028,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.028,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:43
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.360.898
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|16.957.686
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.415.928
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|KGYO
|14,47
|9.867.538
|% -7,54
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|THYAO
|69,25
|1.604.519.603
|% 0,87
|
|ISCTR
|7,50
|1.144.816.541
|% -0,40
|
|EKGYO
|3,82
|576.739.291
|% 0,53
|
|YKBNK
|6,12
|495.791.867
|% 1,32
|
|SISE
|24,58
|456.009.928
|% 0,33
|
|ISCTR
|7,50
|1.144.816.541
|% -0,40
|
|EKGYO
|3,82
|576.739.291
|% 0,53
|
|YKBNK
|6,12
|495.791.867
|% 1,32
|
|ALBRK
|2,45
|179.058.271
|% 4,26
|
|DOHOL
|5,09
|333.235.115
|% 3,25
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1624
|18,1676
|% 0,14
|
|Euro
|18,1749
|18,1858
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4513
|21,5589
|% 0,58
|
|Frank
|18,7852
|18,8984
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8179
|4,8421
|% 0,13
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|10,66
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.901
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,53
|
Seans Raporu
10:43
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10:58INFO
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10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, HALKB, TCELL
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10:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 31 artarak (% 0.97 ) 2, 741
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10:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, DOGUB, TLMAN, HKTM, KLNMA