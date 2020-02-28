***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649Transferler462.901 -17.712.386 17.249.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.707 -160.294.229 -29.884.347 -190.180.283 -190.180.283Dönem Karı (Zararı)-29.884.347 -29.884.347 -29.884.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-160.294.229 -160.295.936 -160.295.936Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Transferler-29.884.347 29.884.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.021 94.712.324 -8.523.181 86.192.164 86.192.164Dönem Karı (Zararı)-8.523.181 -8.523.181 -8.523.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.021 94.712.324 94.715.345 94.715.345Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.251.862 15.234.964Dönem Karı (Zararı)-8.523.181 -29.884.347Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.523.181 -29.884.347Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.927.007 35.851.407Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 2.536 9.097Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler241.381 134.345Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler241.381 134.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.424.419 19.170.001Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -175.386 -90.813Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 23.599.805 19.260.814Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.163.083 7.032.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.904.412 9.505.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4 -3.904.412 9.505.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler848.036 9.267.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.526.855 -17.386.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.526.855 -17.386.390Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler229.681 33.067.492İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)193.134 32.768.969İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36.547 298.523Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.080.760 -6.376.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.909.366 -6.512.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)171.394 135.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)29.081 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.369 -36.758İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)200.674 -36.758İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-165.305 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.251.862 15.234.964YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.401.433 7.688.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 0 -10.086Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 570.030Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.226.047 7.037.700İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.226.047 7.037.700Alınan Faiz175.386 90.813FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.561.443 -23.010.326Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -139.438.314Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -139.438.314İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış200.674 134.496.912Ödenen Faiz-20.762.117 -18.068.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.852 -86.905Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.115 61.396NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.967 -25.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 109.831 135.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.798 109.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 212.798 109.831Finansal Yatırımlar61.752 32.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4,22 61.752 32.077Ticari Alacaklar21.937.769 17.410.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.937.769 17.410.914Diğer Alacaklar8.903.542 9.133.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,21 164.880 358.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.738.662 8.775.209Peşin Ödenmiş Giderler96.981 188.457İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 96.981 188.457Diğer Dönen Varlıklar12.956 11.542İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 12.956 11.542ARA TOPLAM31.225.798 26.886.044Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar136.520 138.843TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.362.318 27.024.887DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar223.081.162 123.173.648Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 223.081.162 123.173.648Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 92.476.667 87.911.667Maddi Duran Varlıklar4.168 6.704Mobilya ve Demirbaşlar8 4.168 6.704Ertelenmiş Vergi Varlığı10 7.604.956 10.200.524TOPLAM DURAN VARLIKLAR323.166.953 221.292.543TOPLAM VARLIKLAR354.529.271 248.317.430KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.935.831 8.016.591İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 2.908.395 7.817.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 27.436 198.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar65.031 59.721Diğer Borçlar2.442.120 2.477.489İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,21 1.802.936 2.003.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 639.184 473.879Kısa Vadeli Karşılıklar151.561 199.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 57.489 99.400Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 94.072 99.662Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler348.564 456.379İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 348.564 456.379ARA TOPLAM5.943.107 11.209.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.943.107 11.209.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar157.942.089 132.493.302İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 157.942.089 132.493.302Uzun Vadeli Karşılıklar59.545 41.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 59.545 41.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler181.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 181.115TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.001.634 132.715.822TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.944.741 143.925.064ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.584.530 104.392.366Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.794 9.773Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.794 9.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.794 9.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)115.387.732 20.675.408Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)115.387.732 20.675.408Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)115.387.732 20.675.408Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.317.151 13.317.151Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.009.181 53.893.528Net Dönem Karı veya Zararı-8.523.181 -29.884.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR190.584.530 104.392.366TOPLAM KAYNAKLAR354.529.271 248.317.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 21.735.375 18.740.163Satışların Maliyeti17 -7.403.919 -7.709.435TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.331.456 11.030.728BRÜT KAR (ZARAR)14.331.456 11.030.728Genel Yönetim Giderleri16 -2.024.546 -1.929.335Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.898.303 5.343.655Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.613.537 -13.419.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.591.676 1.026.020Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.784.189 187.296Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.253.535 -157.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.122.330 1.055.437Finansman Gelirleri19 7.308.682 13.769.819Finansman Giderleri19 -37.554.571 -41.575.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.123.559 -26.750.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.600.378 -3.133.907Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 2.600.378 -3.133.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.523.181 -29.884.347DÖNEM KARI (ZARARI)-8.523.181 -29.884.347Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.523.181 -29.884.347Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,18000000 -0,64000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.021 -1.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.021 -1.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar94.712.324 -160.294.229Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)94.712.324 -160.294.229Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 94.712.324 -160.294.229DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.715.345 -160.295.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.192.164 -190.180.283Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları86.192.164 -190.180.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823113BIST