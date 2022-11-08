***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 14:29
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077941
BIST
16:164.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,72
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:1618,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:1618,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:161.000,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.000,57
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GUBRF
|162,80
|768.948.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.227.976
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.998.962
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KLRHO
|29,14
|133.206.921
|% -9,50
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,90
|11.321.133.059
|% -1,97
|
|THYAO
|113,90
|10.767.137.373
|% 6,25
|
|EKGYO
|5,07
|5.915.735.104
|% 5,85
|
|ASELS
|36,72
|4.954.727.952
|% 2,97
|
|KRDMD
|13,19
|4.095.660.745
|% -4,77
|
|EKGYO
|5,07
|5.915.735.104
|% 5,85
|
|EREGL
|35,90
|11.321.133.059
|% -1,97
|
|KRDMD
|13,19
|4.095.660.745
|% -4,77
|
|SKBNK
|2,13
|595.636.973
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.523.119.883
|% -0,11
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6086
|% 0,71
|
|Euro
|18,6065
|18,6164
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2252
|21,3316
|% 0,04
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,61
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,82
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.692
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.261
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|