***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 10:05
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078482
BIST
11:584.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 63,21
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
11:5818,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0811
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
11:5818,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0769
|Açılış
|: 18,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
11:581.024,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.024,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ODAS
|9,79
|1.586.763.004
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.374.915
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.335.950
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,70
|110.859.051
|% 9,76
|
|KNFRT
|14,94
|52.233.698
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|52.417.985
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|44.849.458
|% -9,84
|
|ULAS
|7,40
|4.167.661
|% -8,53
|
|ULKER
|23,96
|248.907.541
|% -7,49
|
|THYAO
|113,50
|3.971.616.492
|% 0,44
|
|EREGL
|36,58
|2.151.706.492
|% 2,35
|
|ODAS
|9,79
|1.586.763.004
|% 10,00
|
|TCELL
|31,98
|1.417.529.384
|% 8,78
|
|SISE
|34,72
|1.387.502.042
|% 0,35
|
|EKGYO
|5,17
|1.069.038.524
|% -0,58
|
|ODAS
|9,79
|1.586.763.004
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|228.115.778
|% 1,42
|
|DOHOL
|6,38
|621.830.628
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|299.182.000
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6003
|18,6038
|% 0,44
|
|Euro
|18,7258
|18,7420
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4131
|21,5205
|% 0,47
|
|Frank
|18,8361
|18,9495
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,39
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,89
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,75
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|143,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|0,13
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,19
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:11YEOTK
Yüzde 9.76 oranında artışla 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 276 adet işlem
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12:10OZKGY
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 958 adet işlem
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12:10OZKGY
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 958 adet işlem
-
12:09POLHO
Yüzde 6.91 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 151, 406 adet işlem
-
12:08PRDGS
Yüzde 5.82 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 524, 959 adet işlem