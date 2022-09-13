***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 11:01
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062535
BIST
12:223.686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 37,27
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:2218,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2483
En Düşük
18,2119
12:2218,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5554
En Düşük
18,4317
12:221.012,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.012,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,88
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.557.196
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.077.180
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|42.402.013
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|104.797.942
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|79.713.880
|% -6,27
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|AKBNK
|19,04
|5.746.958.266
|% 8,74
|
|THYAO
|76,75
|5.128.087.912
|% 2,40
|
|ISCTR
|12,25
|4.706.111.824
|% -2,39
|
|YKBNK
|9,99
|4.554.784.274
|% 3,10
|
|ASELS
|33,34
|3.090.592.888
|% 3,41
|
|YKBNK
|9,99
|4.554.784.274
|% 3,10
|
|EKGYO
|5,39
|2.413.305.219
|% 0,75
|
|ISCTR
|12,25
|4.706.111.824
|% -2,39
|
|AKBNK
|19,04
|5.746.958.266
|% 8,74
|
|KRDMD
|15,77
|2.638.026.862
|% 3,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2540
|% 0,21
|
|Euro
|18,5484
|18,5527
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2908
|21,3976
|% 0,27
|
|Frank
|19,1113
|19,2265
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,05
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.808
|6.859
|3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|1,12
|
Seans Raporu
12:20
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında