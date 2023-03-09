***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2023 16:05
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122248
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0959
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9493
|18,9527
|% 0,06
|
|Euro
|20,0708
|20,0784
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,5155
|22,6285
|% 0,62
|
|Frank
|20,1498
|20,2712
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0325
|5,0577
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|16,51
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|8,69
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|26,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|13,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,70
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem