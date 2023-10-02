***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Tolga GAZİOĞLU 02.10.2023 tarihinde şirketimize göndermiş olduğu yazı ile görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. Sn.Tolga GAZİOĞLU'na şirketimize sunduğu hizmetlerden, bizlere kattığı değerlerden ötürü teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198817BIST