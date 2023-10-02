***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 20:34
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Tolga GAZİOĞLU 02.10.2023 tarihinde şirketimize göndermiş olduğu yazı ile görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. Sn.Tolga GAZİOĞLU'na şirketimize sunduğu hizmetlerden, bizlere kattığı değerlerden ötürü teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198817
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
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|% 10,00
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|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
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|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
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|KONYA
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|59.106.045
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|FMIZP
|207,90
|40.146.974
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|14,42
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|9.386.698
|% -9,98
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|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
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|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
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|SISE
|55,75
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|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
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|EREGL
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|4.859.207.071
|% 0,58
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|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
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|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
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|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
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|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
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|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|27,4394
|% 0,21
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|Euro
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|28,8028
|% -0,71
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|Sterlin
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|33,2530
|% -0,63
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|Frank
|29,7804
|29,9598
|% -0,05
|
|Riyal
|7,2967
|7,3333
|% 0,24
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-20,14
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|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
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|Tam
|10.771
|10.931
|-157,00
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|Yarım
|5.402
|5.488
|-79,00
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|Çeyrek
|2.693
|2.744
|-39,00
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|Gümüş.Ons
|21,10
|21,14
|-1,06
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|Gümüş Gr.
|18,65
|18,67
|-0,88
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|B. Petrol
|90,58
|90,58
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