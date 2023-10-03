***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz B grubu nama yazılı paylarından 11.375 adet ve 11.375,00 TL nominal değerli payları 1 adet hisse bedeli 15,00 TL'den, toplam 170.625,00 TL bedel ile Anadolu Girişim Holding A.Ş. tarafından Sn.Bilal NAZ‘a devredilmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198914BIST