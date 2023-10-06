***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Ali TAŞDEMİR'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.Bilal NAZ'ın atanmasına karar verilmiştir. İlgili karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04.10.2023 tarihinde tescil ve 06.10.2023 tarih ve 10930 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sözkonusu değişiklik kararı, yapılacak olan ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201296BIST