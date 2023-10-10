***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz almış olduğu yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin üyeleri hakkında değişiklik yapmıştır.Denetim KomitesiBaşkanı : Bayram AKARÜyesi : Remzi ERİMKurumsal Yönetim KomitesiBaşkanı: Bayram AKARÜyesi : Emin Kaan KAYAÜyesi : Yat.İliş.Yön. Murat KEDİCİRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkanı : Bayram AKARÜyesi : Hamit GÖRENÜyesi : Ersin GÖKTAŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203943BIST