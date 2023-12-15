***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 14:15
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Sn.Bilal NAZ sahip olduğu nominal değeri 170.625 olan A grubu imtiyazlı paylarını beheri 16 TL ‘den olmak üzere, Sn.Bilal NAZ'ın tek başına sahibi olduğu BN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ne devir etmiştir.
Devir işlemleri bugün tamamlanmıştır. (15.12.2023)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226108
BIST
'
16:347.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,50
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3429,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0963
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3431,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1901
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:341.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0580
|% 0,33
|
|Euro
|31,7173
|31,7310
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,9087
|37,0938
|% 0,12
|
|Frank
|33,3369
|33,5377
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:51ENSRI
Yüzde 9.72 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 217, 436 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, ODAS
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EREGL, ASELS
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 06 artarak (% 1.35 ) 7, 004
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, KLMSN, TTRAK, LUKSK, AVHOL, BAYRK, KONKA, AKYHO