***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Sn.Bilal NAZ sahip olduğu nominal değeri 170.625 olan A grubu imtiyazlı paylarını beheri 16 TL ‘den olmak üzere, Sn.Bilal NAZ'ın tek başına sahibi olduğu BN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ne devir etmiştir.Devir işlemleri bugün tamamlanmıştır. (15.12.2023)Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226108BIST