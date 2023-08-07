***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2023 12:55
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 1859828 TRY 7,33
Tevfik Meftun ULAŞ 177676 TRY 0,70
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 22540671 TRY 88,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181402
BIST
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16:217.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 66,05
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:2127,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0874
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:2129,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:211.683,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.683,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|MIPAZ
|28,60
|25.518.065
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.776.391
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|30.299.016
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,50
|337.574.312
|% -8,36
|
|SASA
|58,80
|5.108.296.032
|% -7,98
|
|THYAO
|263,90
|11.896.117.030
|% 6,07
|
|KLSER
|53,40
|5.276.548.851
|% 9,74
|
|SASA
|58,80
|5.108.296.032
|% -7,98
|
|SISE
|53,55
|3.469.881.074
|% -2,37
|
|EKGYO
|9,00
|3.453.620.930
|% 1,58
|
|EKGYO
|9,00
|3.453.620.930
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,81
|3.254.126.482
|% 2,42
|
|ADESE
|1,89
|292.457.882
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|2.001.615.055
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,68
|1.801.542.939
|% 7,47
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9911
|27,0002
|% 0,32
|
|Euro
|29,7368
|29,7552
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,3862
|34,5586
|% 0,50
|
|Frank
|30,7586
|30,9439
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1745
|7,2104
|% 0,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
-
16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
-
16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem
-
16:30HKTM
Yüzde 4.73 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 132 adet işlem