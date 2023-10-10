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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2023 18:16
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BİLAL NAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.10.2023 İcrada Görevli 10.56 A-B Bağımsız Üye Değil
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
BAYRAM AKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması - Başkan Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
REMZİ ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154807 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi
NERİMAN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ERSİN GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
EMİN KAAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.09.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HAMİT GÖREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BİLAL NAZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
MURAT TAŞYÜREK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203944


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Tam 11.253 11.365 33,00  
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