***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 14:23
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimize ait Okurcalar Köyü 1009. Sok. N1 Karaburun Alanya Antalya adresindeki oteli ("Otel"), 10.01.2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ("Kira Sözleşmesi") kapsamında kiracı olarak kullanmakta olan Uçsa Turizm Otelcilik İnş. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin ("Kiracı") Kira Sözleşmesi ile Otel'de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar Şirketimiz tarafından yerinde tetkik edilmiş, Kiracı'nın gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlardan (I) 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin büyük bir kısmının tamamlandığı, kalan kısımların tamamlanmak üzere olduğu, sadece "mini club ve oyun parkının yeniden düzenlenmesi" kaleminin ifasına başlanmadığı (II) 31.12.2023 veya 31.12.2024 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmına da ifasına başlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Kiracı'nın 31.12.2022 tarihine kadar tamamlamayı taahhüt ettiği ancak Şirketimiz tarafından yapılan kontrolde henüz tamamlanmadığı tespit edilen yenilik ve tadilat kalemleri bakımından Kiracı'ya 01.05.2023 tarihine (turizm sezonu öncesine) kadar süre verilmesine yönetim kurulumuz tarafından 20.01.2023 tarihinde karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103431
BIST
14:555.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,85
|Açılış
|: 5.444
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|Önceki Kapanış
|: 5.422
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5.508
En Düşük
5.436
14:5518,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 19,0550
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|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
14:5520,3551
En Yüksek
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|: 0,05%
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|: 20,6300
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|Önceki Kapanış
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20,3003
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 1.165,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
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1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SDTTR
|110,20
|330.787.272
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.570.901
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.569.780
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.694.172
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,82
|543.246.459
|% -5,37
|
|ELITE
|41,74
|95.762.845
|% -4,96
|
|SANEL
|19,01
|10.460.945
|% -4,42
|
|YGYO
|1,98
|11.805.726
|% -4,35
|
|THYAO
|154,00
|5.604.797.622
|% -0,39
|
|KOZAL
|593,50
|3.294.387.789
|% 0,94
|
|YKBNK
|10,03
|3.148.839.954
|% 3,40
|
|PETKM
|18,50
|2.860.743.192
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,67
|2.750.108.479
|% 2,85
|
|EKGYO
|8,67
|2.750.108.479
|% 2,85
|
|YKBNK
|10,03
|3.148.839.954
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,96
|685.501.067
|% 3,86
|
|PETKM
|18,50
|2.860.743.192
|% 2,49
|
|TSKB
|4,74
|658.891.439
|% 5,80
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8005
|18,8051
|% 0,09
|
|Euro
|20,3478
|20,3551
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,1670
|23,2832
|% -0,18
|
|Frank
|20,3486
|20,4711
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.906
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,30
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 31 artarak (% 1.27 ) 6, 026
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Endeks 5, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 65, 053.00 milyon TL de
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15:09LIDER
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15:08GENIL
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