***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Okurcalar Köyü 1009. Sok. N1 Karaburun Alanya Antalya adresindeki oteli ("Otel"), 10.01.2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ("Kira Sözleşmesi") kapsamında kiracı olarak kullanmakta olan Uçsa Turizm Otelcilik İnş. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin ("Kiracı") Kira Sözleşmesi ile Otel'de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar Şirketimiz tarafından yerinde tetkik edilmiş, Kiracı'nın gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlardan (I) 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin büyük bir kısmının tamamlandığı, kalan kısımların tamamlanmak üzere olduğu, sadece "mini club ve oyun parkının yeniden düzenlenmesi" kaleminin ifasına başlanmadığı (II) 31.12.2023 veya 31.12.2024 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmına da ifasına başlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Kiracı'nın 31.12.2022 tarihine kadar tamamlamayı taahhüt ettiği ancak Şirketimiz tarafından yapılan kontrolde henüz tamamlanmadığı tespit edilen yenilik ve tadilat kalemleri bakımından Kiracı'ya 01.05.2023 tarihine (turizm sezonu öncesine) kadar süre verilmesine yönetim kurulumuz tarafından 20.01.2023 tarihinde karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103431BIST