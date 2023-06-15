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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Unvan Değişikliği

15.06.2023 15:35
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Unvan Değişikliği


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
Yeni Unvan
ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/06/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 29.05.203 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32186 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082387780 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin ‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158956


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Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.759 4.873 18,00  
Çeyrek 2.380 2.437 10,00  
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Gümüş Gr. 18,10 18,11 -0,01  
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