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***UMPAS* *KCHOL* *GOODY* *BALAT* *EREGL* *BASCM* *ULKER* *TIRE* *ARDYZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

07.02.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***UMPAS******KCHOL******GOODY******BALAT******EREGL******BASCM******ULKER******TIRE******ARDYZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARDYZ, BALAT, BASCM, EREGL, GOODY, KCHOL, TIRE, ULKER, UMPAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ARDYZ 1 ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. E SELÇUK ASLAN 368,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E UGUR AY 3.528,000
BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E SELAMI ÇIPLAK 1.660,000
EREGL 4 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEHMET LIKOS 13.920,447
GOODY 5 GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. E ZEYNEP SEMRA DURMUS 1.474,031
KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E AYNUR ERMAN 2,000
TIRE 7 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E AHMET ÜZÜMCÜOGLU 564,416
ULKER 8 ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S. E LMC GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LTD STI 200.000,000
UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E ALI ÖNDER 5.355,000
UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E AYDIN SENTÜRK 2.485,000
UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E HAYRI SÜTCÜ 9.310,000
UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E HÜSEYIN KARATAS 25.270,000
UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET UÇAR 2.135,000
UMPAS 14 UMPAS HOLDING A.S E RECEP KOYUNCU 1.820,000
UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E RESÜL KORKMAZ 10.640,000
UMPAS 16 UMPAS HOLDING A.S E SÖYLEMEZ MALKAÇ 9.485,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817670


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ARENA 13,18 67.280.191 % 19,71  
AYCES 11,59 6.037.242 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
LINK 33,30 36.252.219 % 12,80  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7766 7,8156 % 0,78  
Frank 6,1481 6,1851 % 0,49  
Riyal 1,6011 1,6092 % 0,61  
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Altın Gr. 304 304 2,64  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
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