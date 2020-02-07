***UMPAS* *KCHOL* *GOODY* *BALAT* *EREGL* *BASCM* *ULKER* *TIRE* *ARDYZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******KCHOL******GOODY******BALAT******EREGL******BASCM******ULKER******TIRE******ARDYZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARDYZ, BALAT, BASCM, EREGL, GOODY, KCHOL, TIRE, ULKER, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ARDYZ 1 ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. E SELÇUK ASLAN 368,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E UGUR AY 3.528,000BASCM 3 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E SELAMI ÇIPLAK 1.660,000EREGL 4 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MEHMET LIKOS 13.920,447GOODY 5 GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. E ZEYNEP SEMRA DURMUS 1.474,031KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E AYNUR ERMAN 2,000TIRE 7 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E AHMET ÜZÜMCÜOGLU 564,416ULKER 8 ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S. E LMC GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LTD STI 200.000,000UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E ALI ÖNDER 5.355,000UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E AYDIN SENTÜRK 2.485,000UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E HAYRI SÜTCÜ 9.310,000UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E HÜSEYIN KARATAS 25.270,000UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET UÇAR 2.135,000UMPAS 14 UMPAS HOLDING A.S E RECEP KOYUNCU 1.820,000UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E RESÜL KORKMAZ 10.640,000UMPAS 16 UMPAS HOLDING A.S E SÖYLEMEZ MALKAÇ 9.485,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817670BIST