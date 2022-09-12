***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 16:54
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062369
BIST
17:453.648
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 126,49
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:4518,2295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:4518,4685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1524
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:451.012,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.012,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VKFYO
|6,71
|30.721.650
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.910.280
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,61
|79.392.365
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|490.924.968
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,00
|50.818.456
|% -9,25
|
|MEDTR
|23,58
|29.030.770
|% -7,53
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,44
|11.431.789.133
|% 9,55
|
|ISCTR
|12,64
|10.692.934.350
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,67
|7.319.314.093
|% 5,91
|
|EREGL
|33,50
|6.869.010.915
|% 3,20
|
|THYAO
|74,95
|6.642.579.610
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.575.436.936
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,64
|10.692.934.350
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,67
|7.319.314.093
|% 5,91
|
|AKBNK
|17,44
|11.431.789.133
|% 9,55
|
|DOHOL
|5,71
|1.595.105.071
|% 4,58
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2291
|% -0,03
|
|Euro
|18,4597
|18,4674
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2591
|21,3657
|% 0,90
|
|Frank
|19,0566
|19,1714
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% -0,05
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.800
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|2,16
|
Seans Raporu
17:41
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