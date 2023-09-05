***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:03
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191578
BIST
'
10:358.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,96
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3526,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0432
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3528,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0324
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:351.668,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.668,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BRYAT
|2.658,00
|17.452.428
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|52.692.025
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.407.918
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|695.009.398
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|BRSAN
|834,30
|756.416.416
|% -7,05
|
|DOBUR
|77,85
|5.669.831
|% -5,18
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|KOZAL
|30,90
|1.862.940.426
|% 0,59
|
|EUPWR
|245,00
|1.618.544.249
|% 1,79
|
|IZENR
|70,05
|1.193.094.798
|% 7,27
|
|ASTOR
|144,00
|1.167.296.422
|% -0,62
|
|KOZAA
|73,35
|1.121.111.457
|% 1,24
|
|ITTFH
|3,97
|305.340.819
|% 5,87
|
|EKGYO
|8,91
|634.589.957
|% 1,25
|
|KOZAL
|30,90
|1.862.940.426
|% 0,59
|
|ISCTR
|22,60
|852.174.210
|% 1,07
|
|CANTE
|20,52
|617.600.513
|% 1,58
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7973
|26,8027
|% 0,16
|
|Euro
|28,8598
|28,8740
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,5945
|33,7630
|% -0,32
|
|Frank
|30,0962
|30,2775
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1256
|7,1613
|% 0,13
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.018
|11.139
|-5,00
|
|Yarım
|5.526
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|-0,46
|