***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 11:56
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219098
BIST
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14:537.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,47
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5328,8112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0719
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8112
En Düşük
28,6767
14:5331,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1092
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:531.840,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.840,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.373.373
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.592.823
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,31
|41.450.966
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.241.135
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,25
|8.509.338.319
|% 2,16
|
|EREGL
|40,92
|3.308.002.987
|% 3,33
|
|MIATK
|46,16
|2.356.949.567
|% -9,49
|
|TUPRS
|153,80
|2.248.782.408
|% 0,13
|
|BRSAN
|812,50
|2.034.893.530
|% 1,06
|
|IHLAS
|1,39
|214.229.330
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,56
|867.293.656
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,07
|529.372.986
|% -0,20
|
|EREGL
|40,92
|3.308.002.987
|% 3,33
|
|ODAS
|11,50
|933.725.881
|% 2,22
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7772
|28,8299
|% 0,32
|
|Euro
|31,5573
|31,5694
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9727
|36,1531
|% 0,42
|
|Frank
|32,4398
|32,6352
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6552
|7,6936
|% 0,24
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|926,87
|928,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,50
|1.090,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,31
|1.987,59
|% 0,66
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Seans Raporu
14:51
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