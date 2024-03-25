***UNLU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 18:13
***UNLU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UNLU
Açıklamalar Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mahmut Levent Ünlü tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262198
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2000
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2989
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9149
En Düşük
34,5419
18:052.249,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 23,39
|Açılış
|: 2.249,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1623
|32,1689
|% 0,63
|
|Euro
|34,8880
|34,9020
|% 0,87
|
|Sterlin
|41,0086
|41,2142
|% -0,59
|
|Frank
|36,1002
|36,2812
|% -1,04
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|905,09
|906,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,94
|1.015,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,00
|86,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,29
|2.173,63
|% 0,66
|