***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 15:49
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz 11.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000,00-TL (AltımilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesini 4.000.000,00-TL (DörtmilyonTürkLirası) sermaye avansından nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019152
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0507
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0516,0011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0448
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
18:05922,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,08
|Açılış
|: 922,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISFIN
|4,62
|439.568.519
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.512.558
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.372.789
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.600.322
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.557.871
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.504.699
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.038.707
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.185.088
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.216.063
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.311.896
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.502.461
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.979.138.687
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.720.442
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.502.461
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.150.913
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.185.088
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.816.255
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6898
|14,6927
|% -0,34
|
|Euro
|15,9859
|16,0011
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,1060
|19,2018
|% -0,28
|
|Frank
|15,7209
|15,8156
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9062
|3,9258
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,68
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem