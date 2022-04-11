***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz 11.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000,00-TL (AltımilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesini 4.000.000,00-TL (DörtmilyonTürkLirası) sermaye avansından nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019152BIST