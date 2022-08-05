***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na: Sn. Mahmut Levent Ünlü'nün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne: Sn. Can Ünalan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052512BIST