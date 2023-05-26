***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz 26.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000,00-TL(BeşmilyonTürkLirası)'sı iç kaynaklardan, 25.000.000,00-TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'lik kısmı ise nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası) artırılarak 40.000.000,00-TL (KırkmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154070BIST