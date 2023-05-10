***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 10.05.2023 tarihli pay geri alımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 35.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.02.2023 100.000 0,057 7,77B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.03.2023 100.000 0,057 8,77B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 04.04.2023 100.000 0,057 8,82B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 17.04.2023 100.000 0,057 8,72B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 20.04.2023 50.000 0,029 8,76B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 25.04.2023 50.000 0,029 8,64B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 26.04.2023 100.000 0,057 8,44B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 28.04.2023 150.000 0,086 8,26B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 02.05.2023 200.000 0,114 7,69B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 03.05.2023 100.000 0,057 7,27B Grubu, UNLU, TREUNCO00023 10.05.2023 50.000 0,029 7,65Ek Açıklamalar15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 10.05.2023 tarihinde 7.63TL – 7.66TL (ağırlıklı ortalama 7.65) fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alınmış olup Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 1.817.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0388).Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149790BIST