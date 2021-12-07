Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2021 15:47
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetim 50000000 50000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmetleri 15000000 15000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5000000 5000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Alternative Asset Management Limited Finansal Danışmanlık 45100 45100 USD 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Turkish Alternative Investments Limited Yatırım Hizmeti 25001 25001 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Unlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 1990000 1990000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Unlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1270000 1270000 GBP 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 250000 250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 7000000 7000000 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ünlü LT Investments Limited Partnership Yatırım Fonu 71977472 15121318 TRY 4,76 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981546


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:022.046
Değişim :  2,07% |  41,41
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.049 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.983.349 % 10,00  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
POLTK 495,50 15.725.011 % 9,99  
DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
daha fazla
14:00 Alış Satış %  
Dolar 13,7691 13,7761 % 0,65  
Euro 15,6004 15,6136 % 0,41  
Sterlin 18,1046 18,1954 % 0,46  
Frank 14,8708 14,9604 % 0,49  
Riyal 3,6598 3,6781 % 0,75  
daha fazla
14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -2,69  
Altın Gr. 789 789 4,03  
Cumhuriyet 5.218 5.297 21,00  
Tam 5.199 5.331 22,03  
Yarım 2.513 2.579 10,65  
Çeyrek 1.260 1.289 5,33  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 -0,13  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,00  
B. Petrol 75,43 75,43 -0,39  
Seans Raporu 14:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru