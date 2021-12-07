***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 15:47
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetim 50000000 50000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmetleri 15000000 15000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5000000 5000000 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Ünlü Alternative Asset Management Limited Finansal Danışmanlık 45100 45100 USD 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Turkish Alternative Investments Limited Yatırım Hizmeti 25001 25001 TRY 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Unlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 1990000 1990000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Unlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1270000 1270000 GBP 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 250000 250000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. Finansal Danışmanlık 7000000 7000000 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ünlü LT Investments Limited Partnership Yatırım Fonu 71977472 15121318 TRY 4,76 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981546
BIST
14:022.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 41,41
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:0213,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0839
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
14:0215,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0585
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:02788,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,12
|Açılış
|: 788,96
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:00
|NIBAS
|11,44
|43.983.349
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|15.725.011
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.442.289
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,75
|3.088.882.256
|% 5,78
|
|KRDMD
|10,79
|2.370.592.274
|% 9,21
|
|THYAO
|21,24
|2.246.928.549
|% 4,22
|
|GARAN
|12,00
|1.807.046.067
|% 0,17
|
|ASELS
|24,82
|1.405.892.130
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,54
|789.171.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|968.079.244
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.370.592.274
|% 9,21
|
|SISE
|15,75
|3.088.882.256
|% 5,78
|
|GARAN
|12,00
|1.807.046.067
|% 0,17
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7691
|13,7761
|% 0,65
|
|Euro
|15,6004
|15,6136
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,1046
|18,1954
|% 0,46
|
|Frank
|14,8708
|14,9604
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6598
|3,6781
|% 0,75
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,69
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,03
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,03
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,65
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|-0,39
|