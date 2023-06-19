***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.06.2023 09:16
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159339 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159358
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159592
BIST
13:255.393
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -82,32
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2523,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0538
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2525,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:251.484,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.484,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.246.231
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.699.533
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.964.948
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.102.202
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.124.949
|% -5,04
|
|OSMEN
|96,40
|37.539.941
|% -5,02
|
|THYAO
|178,70
|3.590.022.232
|% -1,11
|
|ASTOR
|56,60
|2.139.546.266
|% 4,81
|
|AKBNK
|18,65
|1.350.201.611
|% -1,27
|
|YKBNK
|12,49
|1.249.482.993
|% -2,42
|
|PENTA
|27,98
|1.229.856.586
|% 7,45
|
|YKBNK
|12,49
|1.249.482.993
|% -2,42
|
|ADESE
|1,46
|142.941.626
|% -1,35
|
|ZOREN
|2,97
|262.322.093
|% 1,02
|
|ODAS
|6,96
|567.237.971
|% 6,75
|
|ISCTR
|13,17
|1.014.097.988
|% -1,86
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6610
|23,6663
|% 0,22
|
|Euro
|25,8331
|25,8387
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2203
|30,3719
|% 0,13
|
|Frank
|26,2950
|26,4534
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2912
|6,3228
|% 0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|9.803
|9.951
|-38,00
|
|Tam
|9.753
|10.001
|-38,88
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|-0,11
|