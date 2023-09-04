***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.09.2023 09:06
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190819 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191153
BIST
'
13:028.201
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 144,99
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0226,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0843
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0228,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1365
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:021.671,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.671,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler13:02
|OFSYM
|93,50
|161.405.964
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.324.906
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.604.671.590
|% 10,00
|
|ALCAR
|748,00
|47.082.263
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.640.775
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,06
|67.468.864
|% -5,98
|
|CUSAN
|23,80
|93.105.319
|% -4,80
|
|COSMO
|126,10
|20.826.482
|% -4,69
|
|DERIM
|18,73
|17.174.015
|% -4,24
|
|ASTOR
|147,50
|5.114.518.271
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,68
|5.112.148.075
|% 6,18
|
|THYAO
|254,40
|3.504.934.374
|% 0,16
|
|IZENR
|63,70
|3.371.069.735
|% 7,24
|
|KOZAL
|30,00
|3.148.957.634
|% 4,46
|
|ISCTR
|22,68
|5.112.148.075
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,94
|1.670.383.795
|% 1,13
|
|YKBNK
|16,92
|3.109.873.924
|% 5,09
|
|ZOREN
|4,95
|838.210.221
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,40
|570.999.006
|% 3,04
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7693
|26,7760
|% 0,32
|
|Euro
|28,9269
|28,9422
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,7169
|33,8860
|% 0,66
|
|Frank
|30,1580
|30,3397
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1162
|7,1518
|% 0,30
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.026
|11.108
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.575
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,07
|