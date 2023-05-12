***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.05.2023 10:49
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına bir kısım varantlar için kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş. uygulamaları çerçevesinde Varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150707
BIST
11:124.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,33
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1219,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1221,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0585
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:121.265,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:12
|AVHOL
|25,54
|25.268.050
|% 9,99
|
|EDATA
|19,55
|9.002.738
|% 9,04
|
|CCOLA
|296,50
|244.030.082
|% 8,81
|
|ALFAS
|285,90
|293.930.610
|% 6,92
|
|PKART
|20,26
|3.346.536
|% 6,63
|
|ARSAN
|6,48
|3.445.390
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,87
|21.114.527
|% -6,36
|
|BOBET
|18,96
|42.414.679
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|THYAO
|134,40
|2.424.827.416
|% -1,39
|
|KCHOL
|97,20
|1.928.972.162
|% 0,62
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|TUPRS
|72,05
|1.309.219.785
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|EKGYO
|5,94
|455.220.428
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,45
|156.571.131
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|272.944.610
|% -2,22
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5833
|19,5904
|% 0,22
|
|Euro
|21,4042
|21,4221
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|