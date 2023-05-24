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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.05.2023 14:00
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Konu: Goldman Sachs İnternational  (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorun Hk.
 
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülen BIST30 Endeksine dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr   adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153323


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 48,90 17.307.080 % 9,99  
VANGD 6,94 11.695.184 % 9,98  
SMRTG 67,85 249.723.475 % 9,97  
CANTE 23,40 328.770.746 % 9,96  
IDEAS 24,54 3.973.306 % 9,95  
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Euro 21,4712 21,5035 % 0,48  
Sterlin 24,5995 24,7228 % 0,15  
Frank 21,9515 22,0837 % 0,11  
Riyal 5,2881 5,3146 % 0,23  
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Altın Ons 1.981 1.981 5,48  
Altın Gr. 1.267 1.267 6,65  
Cumhuriyet 9.328 9.571 10,00  
Tam 9.366 9.622 -6,16  
Yarım 4.635 4.738 -63,00  
Çeyrek 2.310 2.362 -24,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 0,02  
Gümüş Gr. 14,98 14,99 0,02  
B. Petrol 77,81 77,81 0,97  
Seans Raporu 16:01
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