***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.05.2023 09:00
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 22/05/2023-25/05/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153988
BIST
10:364.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 35,70
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.467
En Düşük
4.437
10:3619,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0703
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3621,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0507
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:361.255,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:36
|MRGYO
|4,55
|9.292.154
|% 7,82
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|MARKA
|19,05
|60.731
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,48
|93.791.893
|% -7,77
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|775.370.546
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,10
|552.683.362
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|ASELS
|41,54
|323.401.922
|% 3,23
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|AVOD
|3,05
|108.069.983
|% 5,17
|
|HALKB
|12,04
|222.902.351
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,44
|176.392.213
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,00
|132.189.416
|% -0,22
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6147
|24,7382
|% 0,51
|
|Frank
|22,0276
|22,1603
|% 0,50
|
|Riyal
|5,3133
|5,3399
|% 0,24
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,73
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.255
|10,66
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.608
|26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,07
|