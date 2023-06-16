***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 11:42
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159358
BIST
14:185.543
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,87
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1823,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0233
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1825,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0730
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:181.494,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6619
|23,6668
|% 0,08
|
|Euro
|25,9275
|25,9319
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|