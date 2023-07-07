***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.07.2023 08:44
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 30/06/2023-06/07/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166793
BIST
'
10:356.201
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 60,11
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.201
10:3526,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0280
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3528,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:351.608,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SKTAS
|3,65
|3.233.709
|% 30,36
|
|TETMT
|294,10
|22.961.866
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|60.472.956
|% 9,98
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,84
|44.695.170
|% -7,39
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|SELGD
|8,69
|3.690.086
|% -4,19
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,55
|2.335.457.645
|% 4,75
|
|THYAO
|217,40
|1.477.094.012
|% 0,37
|
|TUPRS
|90,55
|889.286.698
|% 2,84
|
|KCHOL
|111,20
|569.413.631
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,02
|564.916.801
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,02
|564.916.801
|% 1,01
|
|YKBNK
|13,18
|555.874.153
|% 1,23
|
|PSGYO
|7,36
|237.359.020
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,91
|86.656.237
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,55
|2.335.457.645
|% 4,75
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0954
|26,1008
|% 0,11
|
|Euro
|28,3923
|28,4003
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,1762
|33,3426
|% 0,14
|
|Frank
|29,0561
|29,2312
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9421
|6,9769
|% 0,15
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|3,64
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.607
|4,76
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.394
|10.648
|-18,00
|
|Yarım
|5.205
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.674
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,03
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,36
|