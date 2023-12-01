***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2023 09:46
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 24/11/2023-30/11/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221410
BIST
'
12:348.030
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 81,10
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3428,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
12:3431,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1099
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:341.907,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.907,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,23
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURVA
|86,35
|26.824.989
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|129.916.939
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|198.527.580
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|177.699.345
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,79
|118.597.817
|% -7,71
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.732.190.061
|% 2,09
|
|BINHO
|278,00
|2.503.216.234
|% -5,52
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|SASA
|52,60
|1.941.555.043
|% 5,45
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|EKGYO
|7,41
|418.130.934
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,76
|1.657.420.508
|% 3,33
|
|HEKTS
|22,98
|1.074.378.249
|% 3,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9553
|28,9653
|% 0,32
|
|Euro
|31,5785
|31,5918
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,5590
|36,7424
|% 0,60
|
|Frank
|33,0258
|33,2247
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7022
|7,7409
|% 0,37
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|