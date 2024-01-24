UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

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24.01.2024 15:34
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAN ÜNALAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZAFER ONAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GAMZE AKGÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR
İBRAHİM ROMANO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
SİMGE ÜNDÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
TUNÇ YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
ARLET ONAY DİREKTÖR
CANSU ÖKTEN DİREKTÖR
İLKER ÖZTEN DİREKTÖR
HANİFE RUHAN ERTUĞ DİREKTÖR
UĞUR MELİH AKÇIN DİREKTÖR
AYLİN ALGAN DİREKTÖR
EROL DANIŞ KIDEMLİ DİREKTÖR
ERTUĞRUL ÇAĞAN KIDEMLİ DİREKTÖR
MÜJDAT CUMHUR AY ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ
MELİS BELÜR DİREKTÖR
METE İLGEN KIDEMLİ MÜDÜR
İLHAN BAĞIRGAN DİREKTÖR
SİBEL DEMİRTAŞ KIDEMLİ MÜDÜR
ZEYNEP KOÇAK YÖNETİCİ DİREKTÖR
BATUHAN BENLİ DİREKTÖR
EMİN ALPER ÇELİK DİREKTÖR
SEDA SÜRER MÜDÜR
ÖMER FARUK GÜNGÖR KIDEMLİ MÜDÜR
OSMAN SERHAN OLCAY KIDEMLİ MÜDÜR
TOLGA UYSAL KIDEMLİ MÜDÜR
MEHMET KORHAN PEKEL KIDEMLİ MÜDÜR
DAMLA GÜÇLÜ KIDEMLİ UZMAN
BANU YEKENCİK BAĞDAT CAD. ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
FİGEN KARADENİZ ANKARA ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
EVGİN GÜRBÜZER İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ
CANAN ATAL İZMİR ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
CEMİL ERTEN TOSUN ANTALYA ŞUBE MÜDÜRÜ
REFİDE GİZEM AYBEK ANTALYA ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 49,72 29.146.855 % 10,00  
ULAS 23,10 17.080.117 % 10,00  
UZERB 173,80 1.507.516 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.355.269 % 10,00  
BYDNR 31,70 202.402.529 % 9,99  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 30,2000 30,2059 % 0,10  
Euro 32,9380 32,9487 % 0,42  
Sterlin 38,3651 38,5576 % 0,48  
Frank 34,8262 35,0360 % 0,85  
Riyal 8,0346 8,0749 % 0,11  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,80 % 0,66  
Platin 912,48 914,75 % 0,66  
Paladyum 964,84 970,58 % 0,66  
Brent Pet. 79,20 79,20 % 0,66  
Altın Ons 2.032,89 2.033,17 % 0,66  
Seans Raporu 15:40
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