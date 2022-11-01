***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 11.862.121 -11.862.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)19 10.987.048 10.987.048 10.987.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 148.719 875.369 1.024.088 1.024.088Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 291.731 2.926.417 1.289.666 10.276.655 41.596.975 10.987.048 92.540.312 92.540.312Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 227.374 5.960.414 1.289.666 10.276.655 41.596.975 16.475.333 100.998.237 100.998.237Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 1.123.328 15.352.005 -16.475.333 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)19 60.771.716 60.771.716 60.771.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 -399.424 2.425.554 2.026.130 2.026.130Sermaye Arttırımı20.000.000 20.000.000 20.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 10.171.820 -172.050 8.385.968 1.289.666 11.399.983 56.948.980 60.771.716 183.796.083 183.796.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.207.369 -8.371.887Dönem Karı (Zararı)60.771.716 10.987.048Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)60.771.716 10.987.048Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.866.297 5.788.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 3.288.345 2.384.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.988.209 944.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 10.617.549 944.940Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 370.660 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.009.684 2.293.514Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20.009.684 2.293.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.279.287 -572.048Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-7.279.287 -572.048Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 22.668.482 6.235.963Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-11.809.136 -5.498.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.245.304 -17.846.109Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.840.785 2.302.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-131.924.080 -16.755.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-131.924.080 -16.755.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.786.618 6.832.678İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.786.618 6.832.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.812.955 -4.418.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.812.955 -4.418.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -66.238 -438.064Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.600.994 -885.786İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.600.994 -885.786İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.839.544 -4.483.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.117.987 513.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.957.531 -4.996.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-67.607.291 -1.070.348Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -15.600.078 -7.301.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.224.488 4.266.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.083.181 -1.336.587Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -530.053 -1.178.949Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.553.128 -157.638Alınan Temettüler23 277.433 199.685Alınan Faiz9.030.236 5.403.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.798.137 -7.280.468Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri20.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri147.083.705 2.128.272Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri147.083.705 2.128.272Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.214.382 -1.858.851Ödenen Faiz-29.071.186 -7.549.889YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.815.256 -11.385.995Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.234.690 6.372.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.049.946 -5.013.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.431.335 23.835.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 100.481.281 18.822.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.615.696.579 1.254.016.651Finansal Yatırımlar5 31.360.437 14.425.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 31.360.437 14.425.843Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 31.360.437 14.425.843Ticari Alacaklar8 272.577.007 140.652.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 272.577.007 140.652.927Diğer Alacaklar9 76.888.623 64.379.438İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 2.196.581 1.867.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 74.692.042 62.511.915Türev Araçlar27 16.654.190 36.513.410Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 16.654.190 36.513.410Peşin Ödenmiş Giderler17 1.936.715 3.075.075İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 1.936.715 3.075.075Diğer Dönen Varlıklar18 711.719 691.346İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 711.719 691.346ARA TOPLAM2.015.825.270 1.513.754.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.015.825.270 1.513.754.690DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 3.361.836 3.761.441Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.098.877 3.519.293Taşıtlar11 25.920 51.840Mobilya ve Demirbaşlar11 149.639 85.733Diğer Maddi Duran Varlıklar11 87.400 104.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.655.820 3.682.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.957.326 1.156.468Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.957.326 1.156.468Ertelenmiş Vergi Varlığı24 885.427 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.377.663 10.117.743TOPLAM VARLIKLAR2.028.202.933 1.523.872.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar262.149.213 114.839.276İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar262.149.213 114.839.276Banka Kredileri6 137.445.731 15.862.008Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.204.793 1.644.358İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 52.463.014 51.612.376Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 70.035.675 45.720.534Diğer Finansal Yükümlülükler7 7.205.208 8.808.073Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 7.205.208 8.808.073Ticari Borçlar8 1.520.235.184 1.226.823.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 96.746.463 229.752.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.423.488.721 997.070.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 3.398.002 13.413.379Diğer Borçlar9 9.437.206 11.038.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 35.686 1.919.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.401.520 9.118.608Türev Araçlar27 11.402.444 35.447.142Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 11.402.444 35.447.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)506.716 36.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)506.716 36.404Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 11.980.448 3.886.260Kısa Vadeli Karşılıklar14.584.395 4.006.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 12.665.808 2.458.254Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.918.587 1.547.927Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 535.760 948.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 535.760 948.228ARA TOPLAM1.841.434.576 1.419.246.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.841.434.576 1.419.246.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 987.195 2.245.286İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 987.195 2.245.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 987.195 2.245.286Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.985.079 1.108.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.985.079 1.108.756Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 273.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.972.274 3.627.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.844.406.850 1.422.874.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar183.796.083 100.998.237Ödenmiş Sermaye19 35.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -172.050 227.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -172.050 227.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -172.050 227.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 9.675.634 7.250.080Yabancı Para Çevrim Farkları19 8.385.968 5.960.414Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 11.399.983 10.276.655Yasal Yedekler19 11.399.983 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları56.948.980 41.596.975Net Dönem Karı veya Zararı60.771.716 16.475.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR183.796.083 100.998.237TOPLAM KAYNAKLAR2.028.202.933 1.523.872.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 6.902.441.939 3.111.580.105 2.856.430.436 1.243.651.340Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri20 150.499.734 72.314.541 63.297.809 20.651.628Türev Finansal İşlemlerden Kazanç20 2.641.956 1.295.010 837.566 263.691Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler20 6.749.300.249 3.037.970.554 2.792.295.061 1.222.736.021Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -6.690.167.749 -3.030.480.127 -2.752.601.837 -1.221.202.323Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler20 -6.690.167.749 -3.030.480.127 -2.752.601.837 -1.221.202.323FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)212.274.190 81.099.978 103.828.599 22.449.017BRÜT KAR (ZARAR)212.274.190 81.099.978 103.828.599 22.449.017Genel Yönetim Giderleri21 -111.449.742 -59.526.015 -45.397.376 -20.221.174Pazarlama Giderleri21 -21.418.395 -8.755.019 -8.819.038 -2.812.843Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 10.863 218.273 10.257 91.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.416.916 13.037.217 49.622.442 -493.619FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.416.916 13.037.217 49.622.442 -493.619Finansman Gelirleri23 167.954.389 40.918.666 47.410.961 7.751.782Finansman Giderleri23 -163.931.107 -36.721.256 -50.226.421 -10.115.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.440.198 17.234.627 46.806.982 -2.856.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -22.668.482 -6.247.579 -12.351.556 310.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -23.694.266 -7.083.475 -12.085.128 298.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.025.784 835.896 -266.428 12.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568DÖNEM KARI (ZARARI)60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-399.425 148.719 154.455 -55.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -532.566 185.899 186.758 -68.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler133.141 -37.180 -32.303 13.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri133.141 -37.180 -32.303 13.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.425.554 875.369 773.891 -47.720Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları2.425.554 875.369 773.891 -47.720Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.425.554 875.369 773.891 -47.720DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.026.129 1.024.088 928.346 -102.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.797.845 12.011.136 35.383.772 -2.649.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları62.797.845 12.011.136 35.383.772 -2.649.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076055BIST