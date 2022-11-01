***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 19:17
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 11.862.121 -11.862.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
19 10.987.048 10.987.048 10.987.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 148.719 875.369 1.024.088 1.024.088
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 291.731 2.926.417 1.289.666 10.276.655 41.596.975 10.987.048 92.540.312 92.540.312
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 227.374 5.960.414 1.289.666 10.276.655 41.596.975 16.475.333 100.998.237 100.998.237
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 1.123.328 15.352.005 -16.475.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
19 60.771.716 60.771.716 60.771.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -399.424 2.425.554 2.026.130 2.026.130
Sermaye Arttırımı
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 10.171.820 -172.050 8.385.968 1.289.666 11.399.983 56.948.980 60.771.716 183.796.083 183.796.083
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.207.369 -8.371.887
Dönem Karı (Zararı)
60.771.716 10.987.048
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.771.716 10.987.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.866.297 5.788.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.288.345 2.384.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.988.209 944.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.617.549 944.940
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 370.660 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.009.684 2.293.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20.009.684 2.293.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.279.287 -572.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.279.287 -572.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 22.668.482 6.235.963
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.809.136 -5.498.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.245.304 -17.846.109
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.840.785 2.302.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.924.080 -16.755.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.924.080 -16.755.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.786.618 6.832.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.786.618 6.832.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.812.955 -4.418.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.812.955 -4.418.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -66.238 -438.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.600.994 -885.786
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.600.994 -885.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.839.544 -4.483.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.117.987 513.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.957.531 -4.996.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.607.291 -1.070.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -15.600.078 -7.301.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.224.488 4.266.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.083.181 -1.336.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -530.053 -1.178.949
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.553.128 -157.638
Alınan Temettüler
23 277.433 199.685
Alınan Faiz
9.030.236 5.403.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.798.137 -7.280.468
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
20.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.083.705 2.128.272
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
147.083.705 2.128.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.214.382 -1.858.851
Ödenen Faiz
-29.071.186 -7.549.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.815.256 -11.385.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.234.690 6.372.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.049.946 -5.013.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.431.335 23.835.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.481.281 18.822.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.615.696.579 1.254.016.651
Finansal Yatırımlar
5 31.360.437 14.425.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 31.360.437 14.425.843
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 31.360.437 14.425.843
Ticari Alacaklar
8 272.577.007 140.652.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 272.577.007 140.652.927
Diğer Alacaklar
9 76.888.623 64.379.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 2.196.581 1.867.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 74.692.042 62.511.915
Türev Araçlar
27 16.654.190 36.513.410
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 16.654.190 36.513.410
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.936.715 3.075.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.936.715 3.075.075
Diğer Dönen Varlıklar
18 711.719 691.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 711.719 691.346
ARA TOPLAM
2.015.825.270 1.513.754.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.015.825.270 1.513.754.690
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 3.361.836 3.761.441
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.098.877 3.519.293
Taşıtlar
11 25.920 51.840
Mobilya ve Demirbaşlar
11 149.639 85.733
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 87.400 104.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.655.820 3.682.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.957.326 1.156.468
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.957.326 1.156.468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 885.427 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.377.663 10.117.743
TOPLAM VARLIKLAR
2.028.202.933 1.523.872.433
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
262.149.213 114.839.276
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
262.149.213 114.839.276
Banka Kredileri
6 137.445.731 15.862.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.204.793 1.644.358
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 52.463.014 51.612.376
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 70.035.675 45.720.534
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 7.205.208 8.808.073
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 7.205.208 8.808.073
Ticari Borçlar
8 1.520.235.184 1.226.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 96.746.463 229.752.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.423.488.721 997.070.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.398.002 13.413.379
Diğer Borçlar
9 9.437.206 11.038.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 35.686 1.919.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.401.520 9.118.608
Türev Araçlar
27 11.402.444 35.447.142
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 11.402.444 35.447.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
506.716 36.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
506.716 36.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 11.980.448 3.886.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.584.395 4.006.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.665.808 2.458.254
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.918.587 1.547.927
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 535.760 948.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 535.760 948.228
ARA TOPLAM
1.841.434.576 1.419.246.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.841.434.576 1.419.246.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 987.195 2.245.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 987.195 2.245.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 987.195 2.245.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.985.079 1.108.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.985.079 1.108.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 273.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.972.274 3.627.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.844.406.850 1.422.874.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.796.083 100.998.237
Ödenmiş Sermaye
19 35.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -172.050 227.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -172.050 227.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -172.050 227.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 9.675.634 7.250.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 8.385.968 5.960.414
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 11.399.983 10.276.655
Yasal Yedekler
19 11.399.983 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
56.948.980 41.596.975
Net Dönem Karı veya Zararı
60.771.716 16.475.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.796.083 100.998.237
TOPLAM KAYNAKLAR
2.028.202.933 1.523.872.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 6.902.441.939 3.111.580.105 2.856.430.436 1.243.651.340
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20 150.499.734 72.314.541 63.297.809 20.651.628
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
20 2.641.956 1.295.010 837.566 263.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
20 6.749.300.249 3.037.970.554 2.792.295.061 1.222.736.021
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -6.690.167.749 -3.030.480.127 -2.752.601.837 -1.221.202.323
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -6.690.167.749 -3.030.480.127 -2.752.601.837 -1.221.202.323
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.274.190 81.099.978 103.828.599 22.449.017
BRÜT KAR (ZARAR)
212.274.190 81.099.978 103.828.599 22.449.017
Genel Yönetim Giderleri
21 -111.449.742 -59.526.015 -45.397.376 -20.221.174
Pazarlama Giderleri
21 -21.418.395 -8.755.019 -8.819.038 -2.812.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 10.863 218.273 10.257 91.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.416.916 13.037.217 49.622.442 -493.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.416.916 13.037.217 49.622.442 -493.619
Finansman Gelirleri
23 167.954.389 40.918.666 47.410.961 7.751.782
Finansman Giderleri
23 -163.931.107 -36.721.256 -50.226.421 -10.115.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.440.198 17.234.627 46.806.982 -2.856.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -22.668.482 -6.247.579 -12.351.556 310.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -23.694.266 -7.083.475 -12.085.128 298.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.025.784 835.896 -266.428 12.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.771.716 10.987.048 34.455.426 -2.546.568
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-399.425 148.719 154.455 -55.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -532.566 185.899 186.758 -68.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
133.141 -37.180 -32.303 13.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
133.141 -37.180 -32.303 13.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.425.554 875.369 773.891 -47.720
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.425.554 875.369 773.891 -47.720
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.425.554 875.369 773.891 -47.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.026.129 1.024.088 928.346 -102.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.797.845 12.011.136 35.383.772 -2.649.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.797.845 12.011.136 35.383.772 -2.649.343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076055
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