Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2022 18:14
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Borçlanma Aracı İhraç başvurusu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.08.2022 tarih, 2022/73 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 26/08/2022 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2022 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063666


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.377
Değişim :  0,42% |  14,21
Açılış :  3.350  
Önceki Kapanış :  3.363  
En Yüksek
3.399 En Düşük
3.318
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,09 36.058.397 % 10,00  
CANTE 85,80 292.743.000 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.339.470 % 10,00  
ALCAR 377,10 75.385.605 % 9,97  
ALMAD 3,53 23.492.197 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2665 18,2779 % 0,07  
Euro 18,2848 18,3058 % 0,22  
Sterlin 20,7486 20,8527 % -0,67  
Frank 18,8464 18,9600 % -0,41  
Riyal 4,8475 4,8719 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 8,82  
Altın Gr. 984 984 5,90  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.670 6.772 60,00  
Yarım 3.250 3.305 24,00  
Çeyrek 1.630 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,36 0,17  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,11  
B. Petrol 92,17 92,17 1,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru