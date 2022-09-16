***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2022 18:14
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Borçlanma Aracı İhraç başvurusu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.08.2022 tarih, 2022/73 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 26/08/2022 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2022 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063666
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,15
|Açılış
|: 983,09
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2665
|18,2779
|% 0,07
|
|Euro
|18,2848
|18,3058
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7486
|20,8527
|% -0,67
|
|Frank
|18,8464
|18,9600
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8475
|4,8719
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,82
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.670
|6.772
|60,00
|
|Yarım
|3.250
|3.305
|24,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,11
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
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