***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Borçlanma Aracı İhraç başvurusu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 26.08.2022 tarih, 2022/73 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 26/08/2022 tarihi itibariyle yapılan ihraç izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2022 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063666BIST