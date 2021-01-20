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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2021 17:43



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDUUM32111 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 16.200.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 44
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUM32111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.200.000
İhraç Fiyatı 0,97588
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2021
Kayıt Tarihi 04.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2021
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 16.200.000 TL nominal değerli, 44 gün vadeli tahvil ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903523


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INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
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Altın Ons 1.864 1.864 23,60  
Altın Gr. 444 444 2,07  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,64 25,67 0,50  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,07  
B. Petrol 56,33 56,33 0,43  
Seans Raporu 18:05
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