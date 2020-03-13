***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 08:56
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827763
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,29
|Açılış
|: 322,65
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9146
|7,9543
|% 0,05
|
|Frank
|6,6710
|6,7112
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6780
|1,6865
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|10,98
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,66
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|0,64
|