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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2021 19:20



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat İli Zile İlçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918545


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