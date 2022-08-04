***VKFYO* *TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 19:15
***VKFYO******TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO, TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.08.2022 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sahip olduğu 2.522.434 adet Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (VKFYO) payları ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sahip olduğu 2.399.981 adet Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları olmak üzere toplam 4.922.415 adet payın pay başına 5.28 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2022 4.922.415 0 4.922.415 5.210.042,65 10.132.457,65 % 17,37 % 17,37 % 33,78 % 33,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052044
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1581
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4002
En Düşük
18,2123
18:051.032,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.032,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9222
|17,9382
|% 0,06
|
|Euro
|18,3619
|18,4002
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,7291
|21,8380
|% 0,09
|
|Frank
|18,6936
|18,8062
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|25,28
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|15,04
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.903
|6.984
|81,00
|
|Yarım
|3.363
|3.415
|40,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.707
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,08
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-2,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO