***VKFYO* *TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VKFYO******TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKFYO, TURSG]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 04.08.2022 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sahip olduğu 2.522.434 adet Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (VKFYO) payları ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sahip olduğu 2.399.981 adet Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları olmak üzere toplam 4.922.415 adet payın pay başına 5.28 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/08/2022 4.922.415 0 4.922.415 5.210.042,65 10.132.457,65 % 17,37 % 17,37 % 33,78 % 33,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052044BIST