***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 13:05
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958573
BIST
13:111.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:118,3979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0560
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3783
13:119,8898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0788
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8771
13:11484,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 484,91
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:11
|IZFAS
|7,50
|5.367.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.946.593
|% 9,45
|
|PENTA
|78,50
|32.223.026
|% 9,26
|
|VBTYZ
|25,94
|129.522.877
|% 7,72
|
|IDEAS
|41,32
|1.767.339
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.247.132
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,84
|8.957.528
|% -6,89
|
|MARKA
|4,62
|1.449.052
|% -5,13
|
|GARAN
|9,33
|716.647.552
|% -0,74
|
|PETKM
|6,07
|541.191.621
|% 0,83
|
|ARCLK
|33,96
|429.167.525
|% 2,72
|
|KRDMD
|8,30
|413.777.686
|% 0,73
|
|SISE
|8,74
|308.357.873
|% 1,16
|
|MRGYO
|1,11
|67.204.796
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,53
|132.007.621
|% -0,39
|
|ODAS
|1,37
|44.841.027
|% -0,72
|
|CEMAS
|1,28
|32.680.466
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|118.943.533
|% -0,63
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3947
|8,3979
|% -0,66
|
|Euro
|9,8853
|9,8898
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5694
|11,6275
|% -0,84
|
|Frank
|9,1910
|9,2463
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% -0,57
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,84
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,50
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,21
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|