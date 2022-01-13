***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 11:19
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYVVGS00305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993340
BIST
11:152.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,80
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.073
En Düşük
2.054
11:1513,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3273
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
11:1515,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4220
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6827
En Düşük
15,0822
11:15794,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 17,39
|Açılış
|: 794,36
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:15
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|PKENT
|7.899,10
|2.369.313
|% 6,96
|
|NETAS
|19,94
|25.915.927
|% 6,46
|
|KAPLM
|36,26
|13.575.839
|% 6,21
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|DOCO
|1.279,80
|11.724.944
|% -3,63
|
|TRILC
|11,26
|7.889.602
|% -3,35
|
|BLCYT
|15,28
|5.867.982
|% -3,23
|
|QUAGR
|12,10
|10.216.182
|% -2,65
|
|KRDMD
|13,04
|1.943.253.021
|% -0,08
|
|THYAO
|28,08
|1.618.676.720
|% 4,46
|
|GARAN
|11,90
|536.688.002
|% 0,42
|
|ASELS
|24,60
|524.107.068
|% 1,82
|
|SISE
|15,03
|522.716.409
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,04
|1.943.253.021
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,88
|463.719.966
|% 0,00
|
|DARDL
|3,77
|228.221.884
|% 5,90
|
|THYAO
|28,08
|1.618.676.720
|% 4,46
|
|GARAN
|11,90
|536.688.002
|% 0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5352
|13,5508
|% 2,48
|
|Euro
|15,5504
|15,5782
|% 2,78
|
|Sterlin
|18,5176
|18,6105
|% 2,44
|
|Frank
|14,7664
|14,8553
|% 2,45
|
|Riyal
|3,5923
|3,6103
|% 2,26
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,06
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,42
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,21
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,12
|