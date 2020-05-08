***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, şirket Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya hak kazanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843664BIST