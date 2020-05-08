***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 15:34
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, şirket Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya hak kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843664
BIST
16:4998.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -275,98
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:497,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0413
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:497,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:49394,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 394,45
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.025.737
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.542.909
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,27
|237.668.976
|% -7,53
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,51
|977.807.901
|% -3,46
|
|GARAN
|7,95
|687.653.178
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,52
|562.879.787
|% 5,39
|
|AFYON
|2,86
|561.450.225
|% 2,88
|
|HALKB
|5,35
|561.347.124
|% 3,08
|
|KRDMD
|2,51
|977.807.901
|% -3,46
|
|AFYON
|2,86
|561.450.225
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,12
|379.365.387
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,52
|562.879.787
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,12
|154.551.496
|% 5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7928
|8,8369
|% 0,23
|
|Frank
|7,3053
|7,3494
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8921
|1,9015
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,98
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.586
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|629
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
|
Seans Raporu
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