***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2023 10:07
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136649
BIST
10:205.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 12,80
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.142
En Düşük
5.121
10:2019,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:2021,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0803
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:201.251,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.251,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:20
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BRSAN
|114,50
|91.494.016
|% 8,43
|
|ONCSM
|111,70
|24.020.547
|% -6,92
|
|HEDEF
|22,14
|13.913.695
|% -6,35
|
|YYAPI
|2,93
|24.605.420
|% -4,87
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|KOZAL
|22,68
|609.819.125
|% 1,61
|
|THYAO
|133,80
|580.578.254
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,20
|352.272.405
|% 0,41
|
|SISE
|44,48
|348.750.976
|% 1,00
|
|GESAN
|82,65
|249.803.814
|% -2,19
|
|ZOREN
|5,40
|168.073.238
|% 0,75
|
|ISCTR
|12,20
|352.272.405
|% 0,41
|
|KOZAL
|22,68
|609.819.125
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,11
|181.506.672
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,59
|64.257.582
|% 1,17
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3076
|19,3136
|% 0,15
|
|Euro
|21,0877
|21,1075
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,9410
|24,0611
|% 0,15
|
|Frank
|21,3177
|21,4462
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1320
|5,1577
|% 0,06
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,61
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,77
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.576
|8.655
|38,00
|
|Yarım
|4.189
|4.235
|18,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,20
|